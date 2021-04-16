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Политика
В ЕС в знак солидарности с США предложили ввести антироссийские санкции
16 апреля, 2021 04:03
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pixabay.com
Ряд европейских стран предложил ввести ограничительные меры против нескольких россиян в знак солидарности с США.
Санкции вводятся из-за хакерских атак, за которыми якобы стоит Москва. В Евросоюзе выразили уверенность в том, что приписываемая России кибератака через программное обеспечение фирмы SolarWinds «затронула и европейские страны», сообщает «Рен ТВ».
Американский президент Джо Байден подписал указ о расширении санкций против Москвы. Под ограничения попали более 30 физических и юридических лиц. Также Вашингтон высылает десять российских дипломатов, запрещает американским банкам приобретать российские облигации федерального займа.
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Россия научилась быстро адаптироваться к американским санкциям.
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