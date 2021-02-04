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В ЕС оценили неспособность ядерных ракет летать из России в США и обратно

Артем Денисов
4 февраля, 2021 03:02
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 03:02
1 мин
ракета
pixabay.com

Евросоюз приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз придает огромное значение новому договору. По словам Борреля, документ рассматривается, «как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность», сообщает РБК.

Напомним, в конце января президент РФ Владимир Путин подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Договор будет действовать в течение пяти лет.

Предыдущий договор был о сокращении вооружений был подписан в 2010 году и действовал на протяжении 10 лет. Его срок истекал 5 февраля 2021 года.

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ДСНВ
евросоюз
ракеты
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