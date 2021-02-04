В ЕС оценили неспособность ядерных ракет летать из России в США и обратно

Политика

Евросоюз приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз придает огромное значение новому договору. По словам Борреля, документ рассматривается, «как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность», сообщает РБК.

Напомним, в конце января президент РФ Владимир Путин подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США. Договор будет действовать в течение пяти лет.

Предыдущий договор был о сокращении вооружений был подписан в 2010 году и действовал на протяжении 10 лет. Его срок истекал 5 февраля 2021 года.