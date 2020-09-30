В едином порыве: Мир сплотился на фоне столкновений в Нагорном Карабахе

Фото: Елена Горбачева/ Русская Планета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что мировая общественность демонстрирует единство в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Она отмечает, что такое происходит редко.

«Нужно отдать должное международному сообществу, которое очень редко в современных условиях находит возможности и силы к сплочению. На этот раз и заявления глав международных организаций, и заявления глав государств, политиков, общественных деятелей - они все написаны, в хорошем смысле, как под копирку. Это радует», - сообщила Захарова.

Представитель МИД добавила, что международное сообщество выступает за немедленное прекращение огня и возобновлению политико-дипломатических переговоров, передает «ТАСС».

Ранее стало известно, что, из-за конфликта армян и азербайджанцев, на кинофестивале в Москве не покажут одну киноленту.