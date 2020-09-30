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Из внеконкурсной программы Московского кинофестиваля исключили фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна о конфликте в Нагорном Карабахе. Это сделано «во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами».

Об отмене показа сообщил программный директор фестиваля Кирилл Разлогов. «Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями», - сказал он «Интерфаксу».

Он отметил, что картина Аветисяна «хорошая», но от показа решено воздержаться в качестве меры предосторожности. Если конфликт в Нагорном Карабахе утихнет, фильм покажут на следующем фестивале.

Фильм «Врата в рай» рассказывает о событиях, произошедших весной 2016 года. В центре внимания - фронтовые операторы, которые освещали боевые действия в Карабахе в 1990-е годы.

Армения и Азербайджан возобновили военный конфликт из-за Нагорного Карабаха 27 сентября - страны обвиняют друг друга в провокациях. В обоих государствах введено военное положение.

Ранее сообщалось, что в местах работы армян и азербайджанцев в Москве усилили охрану.