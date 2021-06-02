В Верховную раду внесли законопроект о легализации марихуаны
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщила депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Известно, что над документом работали свыше 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиционеры. Кравчук подчёркивает, что использовать каннабис будут только в медицинских и научных целях.
«Украинские пациенты наконец-то получат доступ к лечению и облегчение курса сложных заболеваний, соответствующего современной мировой практике», — объяснила Кравчук.
По ее словам, контролировать обращение марихуаны будут с помощью электронного реестра всех лекарств, а также отпуска данных препаратов исключительно по электронному рецепту от доктора. Чтобы получить возможность применять каннабис в медицинских целях, медучреждения должны будут получить специальную лицензию, заключила депутат в своём Facebook-аккаунте.
Ранее беларусские авиационные власти обратились к зарубежным авиакомпаниям с просьбой не летать над Украиной.