Иностранным авиакомпаниям посоветовали не летать над Украиной — небезопасно
Авиационные власти Беларуси ответили Украине на «закрытие неба». Они обратились к иностранным авиаперевозчикам с просьбой избегать украинское воздушное пространство.
«Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность», — говорится в сообщении Минтранса РБ.
Кроме того, белорусские авиационные власти собираются обратиться в Международную организацию гражданской авиации из-за запрета стран использовать их воздушное пространство для белорусских перевозчиков.
Напомним, Украина объявила о закрытии своего воздушного пространства для белорусских самолётов 29 мая.