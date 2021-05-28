Украина закрыла небо для белорусских самолетов

Политика

Власти Украины решили ужесточить ограничения в отношении Беларуси после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Известно, что республика уже прекратила авиасообщение с возглавляемым Александром Лукашенко государством. Случилось это 26 мая.

Сегодня по сообщениям ряда СМИ стало ясно, что Украина решила не останавливаться на достигнутом и взяла пример со стран ЕС, а именно объявила о закрытии своего воздушного пространства для белорусских самолётов с 29 мая, передаёт Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее сообщалось о том, что расследовать инцидент с самолётом будет ФБР.