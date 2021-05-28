ФБР взялось за расследование инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске

Политика

Федеральное бюро расследований приступило к изучению инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом стало известно от начальника бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

«Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР», — цитирует Кишкиса Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось о том, что самолеты авиакомпании «Белавиа» перестанут летать в Таллин.