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Политика
ФБР взялось за расследование инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске
28 мая, 2021 11:06
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Demian Stringer/ZUMAPRESS.com
Федеральное бюро расследований приступило к изучению инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом стало известно от начальника бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.
«Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР», — цитирует Кишкиса Telegram-канал Sputnik Беларусь.
Ранее сообщалось о том, что самолеты авиакомпании «Белавиа» перестанут летать в Таллин.
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