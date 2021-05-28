Самолеты авиакомпании «Белавиа» перестанут летать в Таллин

Политика

Белорусская авиакомпания «Белавиа» ответила на решение Эстонии прекратить прямое авиасообщение с возглавляемой Александром Лукашенко республикой.

«Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно о том, что лидер Беларуси Лукашенко нашёл решение в условиях отказа Евросоюза принимать борты авиакомпании «Белавиа».