Новости – Политика
Политика
Самолеты авиакомпании «Белавиа» перестанут летать в Таллин
28 мая, 2021 10:11
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Russian Look
Белорусская авиакомпания «Белавиа» ответила на решение Эстонии прекратить прямое авиасообщение с возглавляемой Александром Лукашенко республикой.
«Авиакомпания «Белавиа» вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллин с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии», — сообщили в пресс-службе компании.
Ранее стало известно о том, что лидер Беларуси Лукашенко нашёл решение в условиях отказа Евросоюза принимать борты авиакомпании «Белавиа».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку