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Политика
В Верховной раде Украины собрали подписи за отставку спикера
2 октября, 2021 16:15
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Pixabay
Фракция «Слуга народа» в ходе выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил депутат фракции Алексей Устенко.
Согласно украинскому законодательству, для инициирования рассмотрения вопроса об отставке спикера необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.
По словам Устенко, подписи за отставку спикера собираются быстро, уже собрано более 150, пишут «Известия».
В Верховной раде предсказали развал Украины из-за поставок российского газа в Венгрию.
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