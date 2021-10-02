В Верховной раде предсказали развал Украины из-за поставок российского газа в Венгрию
Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что поставки российского газа в Венгрию приведут к развалу Украины.
В своем Telegram-канале Кива написал, что стартовавший 1 октября транзит газа в обход Украины стал началом конца украинской экономики.
Кива напомнил, что 1 октября «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод «Турецкий поток», в обход Украины.
Политик заявил, что это произошло из-за преступной экономической и политической позиции руководства Украины. Бюджет страны потерял ежегодные доходы. Допустивших такую ситуацию политиков нужно привлекать к ответственности за предательство и сдачу национальных интересов, пишет «ПолитЭксперт».
«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию в обход Украины.