«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию в обход Украины
Сегодня, 1 октября «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод «Турецкий поток», сообщила компания.
Сообщается, что 1 октября начались поставки российского газа в Венгрию и Хорватию через газопровод «Турецкий поток», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины.
Ранее депутат Верховной рады София Федына заявила, что страны Евросоюза могут последовать примеру Будапешта и подписать соглашения с Россией о поставках газа в обход Украины.
По ее словам, вслед за Венгрией договоры на поставку газа в обход Украины подпишут и другие страны ЕС. Это даст возможность России полностью отказаться от украинской ГТС и загрузить «Северный поток-2».