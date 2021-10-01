Киев пугает Европу российским «газовым героином»
Страны Евросоюза могут последовать примеру Будапешта и подписать соглашения с Россией о поставках газа в обход Украины. Такое заявление в эфире телеканала НТА сделала депутат Верховной рады София Федына.
По ее словам, вслед за Венгрией договоры на поставку газа в обход Украины подпишут и другие страны ЕС. Это даст возможность России полностью отказаться от украинской ГТС и загрузить «Северный поток-2».
Федына считает, что Москва шантажировала страны Европы, чтобы заставить их искать поставщика газа подешевле, воспользовавшись тем, что сейчас цена на голубое топливо неподъемна для европейского рынка.
Депутат заявила, что ситуация с Венгрией является «сигнальным примером». Далее с «Газпромом» подпишут контракты Австрия, Сербия, Германия и Россия заключит газовые сделки почти со всеми странами Евросоюза, пишет «РИА Новости». «Москва подсаживает всех не просто на газовую иглу, она подсаживает всю Европу на газовый героин», - резюмировала Федына.