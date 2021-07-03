В важный для Беларуси день Лукашенко получил послание от Путина
3 июня в Беларуси отмечается День независимости республики. В связи с этим президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.
В послании президенту Беларуси Путин выразил уверенность, что обе страны продолжат укреплять «союзнические связи», наращивать сотрудничество в различных сферах и «продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы». По словам российского президента, все указанные факторы в полной мере отвечают интересам как Беларуси, так и России.
Также российский президент подчеркнул, что 3 июля является знаменательным днем для республики. «Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.
Днем ранее, в канун Дня независимости Беларуси, Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании. В своей речи он заявил, что на территории страны были «вскрыты» террористические ячейки, которые планировали насильственную смену власти.