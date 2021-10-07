В Тюменской облдуме коммунисты чуть не лишились мандатов из-за отказа признавать итоги выборов
Первое заседание Тюменской областной Думы не прошло без скандала — отказывающиеся признавать итоги выборов коммунисты чуть не лишились мандатов из-за своего упрямства.
Глава фракции КПРФ в парламента Тамара Казанцева напомнила присутствующим, что подала в суды семь исков, поскольку убеждена — как минимум в семи избирательных участках голосование проходило с нарушениями, соответственно, результаты выборов необходимо аннулировать. По ее словам, свой голос за кандидатов отдавали «мертвые души», в одном микрорайоне даже был обнаружен цыганский табор. Коммунисты пытаются добиться справедливости и в поисках защиты обратились даже в Следственный комитет.
Возмущения Казанцевой не впечатлили лидера ЛДПР в облдуме и экс-замгубернатора региона Владимира Сысоева. Он предложил оппонентке «сдать мандаты и отдать их ЛДПР», если её что-то не устраивает.
«Самое важное — люди пришли на выборы и поддержали существующую стабильность», — цитирует Сысоева Znak.com.
Ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал президенту РФ Владимиру Путину письмо на фоне массовых задержаний коммунистов.