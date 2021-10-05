Недовольный задержаниями членов КПРФ Зюганов написал Путину и предупредил о «бомбе» для общества
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов составил письмо президенту России Владимиру Путину. В нем главный коммунист пожаловался на задержание членов КПРФ после протестов 20 и 25 сентября, а также в очередной раз подверг критике трехдневный формат выборов и электронное голосование.
Зюганов назвал задержания безосновательными и незаконными. По его мнению, заказчики и исполнители руководствовались не положениями закона, а «дурно понятой политической целесообразностью».
В письме повторяется критика онлайн-голосования: лидер КПРФ сравнил его с бомбой, которая «рано или поздно может взорвать стабильность в обществе».
Зюганов пожаловался, что вместо налаживания диалога усиливается давление на ведущую парламентскую партию, растет количество фактов полицейского преследования представителей и сторонников.
Зюганов попросил Путина принять «строгие меры» и привлечь к ответственности тех, кто превысил должностные полномочия. О письме сообщило издание Meduza* (признано иноагентом).
Ранее в КПРФ не согласились с результатами онлайн-голосования в Москве. Зюганов уже высказывал Путину соответствующие претензии. До этого лидер КПРФ назвал электронное голосование «мухлевкой».