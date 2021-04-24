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Политика

В Турции резко отреагировали на резонансное заявление Джо Байдена

Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 20:08
1 мин
Кирилл Савушкин
24 апреля, 2021 20:08
1 мин
Anton Belitsky/Global Look Press
Anton Belitsky/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил официальную реакцию Анкары на признание президентом США Джо Байденом факта геноцида армян турецкими властями в начале XX века.

Турецкие власти отвергают заявление американского лидера, которое они характеризуют как попытку переписать историю.

«Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», - гласит Twitter главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором впервые официально назвал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Факт геноцида к настоящему моменту признали уже в 23 государствах.

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ТЕГИ
Турция
Джо Байден
Геноцид
Армяне
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