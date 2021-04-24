Геноцид армян может ударить по Эрдогану после признания Джо Байденом

Политика

США может в скором времени официально признать факт геноцида армян, организованного турецкими властями на территории Османской империи в начале XX века.

Об этом лидеру Турции Тайипу Эрдогану президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в ходе разговора. Факт уже признан властями большинства штатов и Конгрессом страны.

С официальным заявлением Байден готовится выступить 24 апреля. В этот день традиционно чтут память жертв геноцида армян, напоминают «Ведомости».

Таким образом, Байден готовится выполнить одно из обещаний своей предвыборной кампании. Ранее о подобном шаге заявлял и Барак Обама, однако до дела в тот раз обещания не дошли.