Новости – Политика
Политика
В центре реабилитации инвалидов привлекали к выборам «Единой России» принудительно
2 июня, 2021 01:02
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
В Санкт-Петербурге сотрудница реабилитационного центра пожаловалась на то, что руководство медучреждения принуждало её и коллег привлекать к прошедшим праймериз «Единой России» людей с инвалидностью.
По ее словам, речь идет о 80% людей с ментальными нарушениями, которых пришлось регистрировать на госуслугах, вести организованно в МФЦ и там повышать учётную запись до стандартной. Это было необходимо для того, чтобы они проголосовали за «Единую Россию» — заявила женщина агентству Znak.
Ранее стало известно, что экс-исполнительница популярной группы «Тату» Юлия Волкова проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку