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В центре Москвы закрывают станции метро на фоне риска протестных акций

Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:53
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:53
1 мин
Pixabay
Pixabay

В центре столицы на вход и выход закрыты три станции метро. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Решение о закрытии введено по требованию полиции. Мера коснулась станций «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад», сообщает «ТАСС».

Напомним, в центре Москвы силовики готовятся к возможным акциям в связи с объявлением приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

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