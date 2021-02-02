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Политика
В центре Москвы закрывают станции метро на фоне риска протестных акций
2 февраля, 2021 21:53
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Pixabay
В центре столицы на вход и выход закрыты три станции метро. Об этом сообщил Дептранс Москвы.
Решение о закрытии введено по требованию полиции. Мера коснулась станций «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад», сообщает «ТАСС».
Напомним, в центре Москвы силовики готовятся к возможным акциям в связи с объявлением приговора оппозиционеру Алексею Навальному.
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