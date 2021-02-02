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Росгвардия вывела силовиков к стенам Кремля после оглашения вердикта Навальному

Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:04
1 мин
Антон Мельников
2 февраля, 2021 21:04
1 мин
Telegram-канал Avtozak LIVE
Telegram-канал Avtozak LIVE

Силовые службы готовятся к возможным протестным акциям, которые могут последовать за оглашением вердикта по делу политика Алексея Навального. Ранее сегодня суд постановил заменить навальному условный срок на реальный. С учтём уже проведенного в заключении времени, он приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

На фоне оглашения решения, главные площади в Москве наводнили силовики. Telegram-канал Avtozak LIVE публикует видео крупного отряда росгвардейцев, которые прибыли на Манежную площадь. Там же замечены сотрудники ОМОН.

Также силовики дежурят на Пушкинской площади, где выставили оцепление. Сама площадь ограждена забором.

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Москва
Алексей Навальный
протесты
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