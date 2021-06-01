«В течение суток российские войска будут переброшены в Беларусь»: стал известен замысел Лукашенко
Россия в течение суток перебросит в Беларусь военный контингент в случае обострения обстановки. Базы и аэродромы уже определены.
Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.
«Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», - заявил глава Беларуси.
Он подчеркнул, что эти действия возможны только в случае обострения ситуации. Обсуждений переброски вооруженных сил России на постоянной основе нет.
«И это нам не нужно», - сказал Лукашенко. Его слова приводит «Интерфакс».
Комментируя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, глава государства заявил, что в Минск будет поставлено современное российское вооружение. Условия поставок еще не известны. Лукашенко поручил должностным лицам определиться, какое оружие прежде всего необходимо стране.
Ранее президент Беларуси раскрыл содержимое черного чемодана, который взял с собой на встречу с Путиным.