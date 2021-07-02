В странах ЕС могут появиться пункты вакцинации российским препаратом
ЛДПР поддержала идею о необходимости открыть на территории посольств, консульств и торговых представительств РФ в странах ЕС платные пункты вакцинации российскими препаратами от коронавируса. Ранее этой мыслью поделился президент Всемирного конгресса русских немцев Дмитрий Ремпель.
В партии подчеркнули, что глава государства Владимир Путин уже дал поручение правительству проработать вопрос с вакцинным туризмом в России, однако далеко не все европейцы могут сейчас прорваться в РФ с целью получить один из наших отечественных препаратов от COVID-19.
«Согласно опросам общественного мнения, до 60% немцев готовы выбрать «Спутник V» для вакцинации. Предоставь мы им такую возможность, это дало бы не только существенную прибыль России, но и повысило бы её авторитет в Европе», – сообщается в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».
Ранее в Кремле вновь прокомментировали идею введения в России локдауна. По словам пресс-секретаря президента РФ, суровые ограничения могут пройти мимо жителей страны, но необходимо выполнить одно условие.