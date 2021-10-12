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Политика
В столичных ночных клубах усилят «антиковидные» меры
12 октября, 2021 16:40
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paperpaper.ru
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк предупредил об ужесточении контроля за соблюдением требований по коронавирусу в ночных заведениях.
Он добавил, что при обнаружении малейшего нарушения клубы будут штрафовать, при выявлении заболевших – закрывать.
Ранее столичные власти пригрозили закрытием на три месяца торговому центру «Атриум» – за «безмасочников» и «подбородочников».
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