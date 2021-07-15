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Политика
В США предложили нанести удар по Кубе
15 июля, 2021 08:34
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Sumit sanyalKeystone Press Agency
В США предложили нанести удар по Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. Об этом политик заявил в эфире Fox News.
С такой инициативой выступил мэр города Майами Фрэнсис Суарес. По его мнению, Вашингтону нужно изучить данный способ давления на Гавану.
Суарес также заявил позже, что ожидает звонка от президента США Джо Байдена для обсуждения с ним возможности военного решения ситуации на Кубе.
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