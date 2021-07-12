Новости – Политика
Политика
Джо Байдену «понравились» протесты на Кубе
12 июля, 2021 17:47
1 мин
1 мин
Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look press
Президент США прокомментировал ситуацию на Кубе и заявил, что поддерживает проходящие там протесты.
По словам Байдена, Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы, он назвал проходящие в стране протесты свободным определением народа своего будущего.
Он также осудил насилие со стороны властей в отношении демонстрантов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
На Кубе проходят крупнейшие за последние 30 лет митинги. На улицы вышли тысячи людей. Они требуют снижения цен и ликвидировать нехватку продуктов, а также призывают решить проблему с вакцинацией от коронавируса.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку