В США ответили на слова Владимира Путина об аналогии со сказкой «Маугли»

Политика

В администрации президента США не принимают на свой счет слова российского лидера Владимира Путина, который во время послания Федеральному собранию провел аналогии с сюжетом сказки «Маугли».

В своем выступлении президент России заявил, что страна «хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения». Однако Россию «цепляют то тут, то там без всяких причин». Путин развил аналогию со сказкой «Маугли», где за человеческим детенышем охотился тигр Шерхан и его прислужник шакал Табаки. Вокруг тех, кто, по словам главы государства, «цепляет» страну, «как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга — подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена».

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила: «Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет». Она отметила, что «у нас толстая кожа», сообщает РИА «Новости».

Напомним, послание российского президента было ориентированным на внутреннюю повестку, а не на оглашение жесткого внешнеполитического курса, который мог бы серьезно усилить санкционные и геополитические риски.

По этой причине российские рынки позитивно восприняли тот факт, что внешнеполитическая часть речи Путина не была в центре внимания.