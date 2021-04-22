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Экономисты посчитали стоимость послания Владимира Путина Федеральному собранию

Артем Денисов
22 апреля, 2021 00:02
2 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 00:02
2 мин
Yevgeny Philippov/Global Look Press
Yevgeny Philippov/Global Look Press

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию было ориентированным на внутреннюю повестку, а не на оглашение жесткого внешнеполитического курса, который мог бы серьезно усилить санкционные и геополитические риски.

Эти ожидания не оправдались, заявила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. По этой причине российские рынки позитивно восприняли тот факт, что внешнеполитическая часть речи Путина не была в центре внимания, сообщил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Глава государства даже не упомянул США, которые неделю назад ввели санкции против Москвы.

Путин сосредоточился на точечных социальных и экономических инициативах, которые не дотягивают до рекордной стоимости послания 2020 года, которое оценивалось в 500 млрд руб. в год. Как сообщил министр финансов России Антон Силуанов, расходная часть нового послания оценивается примерно в 130 млрд руб. в год, сообщает РБК.

Напомним, публика обратила внимание на самочувствие президента России во время послания парламенту. Глава государства постоянно откашливался, а голос казался немного севшим. Как сообщалось, чтобы попасть на мероприятие, гостям, журналистам и сотрудникам было необходимо 16, 19 и 20 апреля сдать тест на COVID-19.

Во время послания Путин призывал россиян привиться от коронавируса.

Ранее по теме:  Владимир Путин выступит с постковидным посланием к Федеральному собранию
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