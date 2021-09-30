В США не смогли прояснить ситуацию с гражданством убившего сотрудника КГБ человека
На данный момент Соединенные Штаты не могут подтвердить данные о том, что Андрей Зельцер, который смертельно ранил сотрудник белорусского КГБ, был американским гражданином. Об этом сообщила посол США в Минске Джули Фишер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что убитый сотрудниками КГБ Андрей Зельцер, и ранивший одного из оперативников, был гражданином США.
Фишер отметила, что США обратили внимание на инцидент со стрельбой и он вызывает обеспокоенность.
«Мы также видели, что белорусские и российские источники утверждали, что жертвой был гражданин США. На данный момент мы не можем подтвердить такие утверждения», - приводит комментарий американского посла «ТАСС».
Ранее в Минке сотрудник компании EPAM Systems Андрей Зельцер оказал сопротивление сотрудникам белорусского КГБ. В результате стрельбы он был убит, а также ранил одного из оперативников. Предполагается, что Зельцер мог выступать против действующего в Беларуси политического режима.