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В США назвали Дональда Трампа первым «президентом-расистом»

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 11:42
2 мин
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фото: Flickr

Кандидат на пост президента США Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа первым «президентом-расистом» в истории страны. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В ходе онлайн-конференции Байден высказался по поводу того, что Трамп называет коронавирус «китайским вирусом» или «уханьским вирусом». По его словам, оценка действующим президентом США людей по цвету кожи или по месту рождения является абсолютно отвратительным явлением.

Байден подчеркнул, что расисты были среди кандидатов на пост президента США, но им в итоге не удалось избраться, а Трамп стал первым, у кого это получилось, пишет ТАСС.

Говоря о когнитивных способностях, которыми должен обладать лидер государства, президент США ранее подчеркнул, что наличие острого ума является одним из ключевых факторов на такой ответственной должности.

Президент России Владимир Путин, отличается острым умом, заявил американский лидер Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.

темы
США
политика
Дональд Трамп
Джо Байден
расизм
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