Дональд Трамп назвал имена президентов с острым умом

Политика

фото: Flickr

Президент России Владимир Путин, отличаются острым умом, заявил американский лидер Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.

Говоря о когнитивных способностях, которыми должен обладать лидер государства, президент США подчеркнул, что наличие острого ума является одним из ключевых факторов на такой ответственной должности.

Обладателями острого ума Трамп также назвал председателя КНР Си Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет «Regnum».

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN обвинила президента США Дональда Трампа в создании кризисной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

По словам Пелоси, Трамп ранее не принял всех необходимых мер для борьбы с распространением инфекции. «По сути, очевидно, что это вирус Трампа», - сказала конгрессвумен.