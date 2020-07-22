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Конгрессвумен назвала COVID-19 «вирусом Трампа»

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 09:31
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фото: Flickr

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала CNN обвинила президента США Дональда Трампа в создании кризисной ситуации с распространением коронавирсной инфекции в стране.

Ранее Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране, вероятно, ухудшится и призвал всех граждан США надевать маски.

«Думаю, в сегодняшнем выступлении президент, заявив о необходимости ношения масок, признал допущенные ошибки», — сказала Пелоси, комментируя слова американского лидера.

По словам Пелоси, Трамп ранее не принял всех необходимых мер для борьбы с распространением инфекции, пишет «РИА Новости». «По сути, очевидно, что это вирус Трампа», — сказала конгрессвумен.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса и в очередной раз обидел Китай.

темы
США
Дональд Трамп
коронавирус
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