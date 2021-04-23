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Политика

В США может появиться 51-й штат. Какая территория в него войдет и как он будет именоваться?

Лилия Караева
23 апреля, 2021 18:07
2 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 18:07
2 мин
Вашингтон
Pixabay

Палата представителей США проголосовала за появление 51-го штата. Статус штата могут присвоить столице страны Вашингтону.

Согласно результатам голосования нижней палаты Конгресса, «за» высказались 216 конгрессменов, «против» - 208. Активнее всего за наделение Вашингтона статусом штата выступают демократы - в случае принятия инициативы они гарантированно получат еще два места в Конгрессе.

В границы штата войдет вся территория столицы, кроме правительственных зданий и памятников. Он будет именоваться Вашингтон, Содружество Дуглас.

До сих пор жители столицы не были представлены в Конгрессе. Вашингтон формально представляет Элеонора Холмс Нортон, но она не имеет права голоса.

Документ перешел на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату Конгресса, сообщают «Аргументы и факты». Шансы, что он его одобрит, малы.

Ранее сообщалось, что решение президента США Джо Байдена о повышении налогов для богатых может расколоть американское общество.

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Вашингтон
Законопроект
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