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Экономика

Самое значительное с 1993 года повышение налогов в США может расколоть американское общество

Лилия Караева
23 апреля, 2021 16:17
2 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 16:17
2 мин
Доллары
Pixabay

Президент США Джо Байден собирается повысить налоги для богатых почти в два раза - с 20% до 39,6%. Его цель - покрытие социальных расходов для устранения неравенства. Данное решение может расколоть американское общество еще больше, считают эксперты.

Речь идет о повышении налогов для граждан с годовым доходом в 1 млн долларов и более. В сочетании с инвестиционным налогом в размере 3,8% общая налоговая нагрузка для них возрастет до 43,4%, пишет Bloomberg.

Это повышение налогов будет самым значительным с 1993 года. Меры не коснутся только бедных, мигрантов и национальных меньшинств, то есть электората Демократической партии.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что в последние десятилетия в США растет социальное неравенство. Решение Байдена с налогами эксперт считает политическим - оно не станет шагом для преодоления неравенства.

По мнению Блохина, повышение налогов для богатых только обострит социально-экономические проблемы внутри страны, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей.

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