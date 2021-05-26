В Совфеде рассказали о приватной обстановке на предстоящей встрече Путина и Байдена

Политика

В Совете Федерации назвали истинную цель встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов, при личном общении лидеры государств имеют больше шансов наладить конструктивный диалог. «Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны. Лучше услышать это от коллеги в прямом разговоре, который не предназначен, как правило, для публики», - сказал сенатор.

Он предположил, что в приватной обстановке с Путиным Байден может быть более раскрепощенным в плане налаживания доверительных отношений, сообщает «НСН».

Ранее Белый дом сообщил, что президент США на встрече с российским лидером обсудит стратегическую стабильность, Украину и Беларусь.

Как сообщалось, встреча состоится в Женеве 16 июня. Кремль среди тем для обсуждения также назвал борьбу с эпидемией коронавируса и проблемы решения региональных конфликтов.