Обнародованы темы предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена

Политика

Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Беларусь.

Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ожидается, что большое внимание будет уделено вопросам контроля над вооружениями. За предстоящие три недели могут появиться новые темы, отметила Псаки. Она подчеркнула, что США ожидают «сложного разговора» в ходе предстоящей встречи лидеров двух держав.

«Однако это [событие] — возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений», — сказала представитель президентской администрации.

Псаки отметила также, что не считает решение США о проведении саммита с Путиным проявлением слабости американского лидера, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, встреча состоится в Женеве 16 июня. Кремль среди тем для обсуждения также назвал борьбу с эпидемией коронавируса и проблемы решения региональных конфликтов.