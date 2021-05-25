Кремль объявил важное событие для двух крупнейших держав. Осталось 22 дня

Политика

Власти России и США достигли договорённости об очной встрече глав двух государств – президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-служба администрации президента РФ, официальное заявление было размещено на сайте Кремля.

Встреча президентов пройдёт в Женеве 16 июня.

Согласно заявлению, президенты обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и США, проблемы в сфере стратегической стабильности. Также Путин и Байден затронут актуальные вопросы международной повестки, в том числе взаимодействие в рамках борьбы с пандемией COVID-19 и проблемы решения региональных конфликтов, сообщили в Кремле.