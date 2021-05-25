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Политика
Кремль объявил важное событие для двух крупнейших держав. Осталось 22 дня
25 мая, 2021 17:54
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Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/globallookpress
Власти России и США достигли договорённости об очной встрече глав двух государств – президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-служба администрации президента РФ, официальное заявление было размещено на сайте Кремля.
Встреча президентов пройдёт в Женеве 16 июня.
Согласно заявлению, президенты обсудят нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и США, проблемы в сфере стратегической стабильности. Также Путин и Байден затронут актуальные вопросы международной повестки, в том числе взаимодействие в рамках борьбы с пандемией COVID-19 и проблемы решения региональных конфликтов, сообщили в Кремле.
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