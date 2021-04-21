Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

В Совфеде оценили идею Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ в Донбассе

Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 10:12
2 мин
Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 10:12
2 мин
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В России оценили по шкале серьезности желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Донбассе. По мнению члена международного комитета Совета Федерации, сенатора от Крыма Сергея Цекова, глава республики в очередной раз демонстрирует публике свои блестящие актерские навыки, не иначе.

Сенатор убежден, что Зеленский, обращаясь к Путину с подобным предложением, занимается самолюбованием и «актерским кривлянием».

«Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие», – считает Цеков.

Также он порекомендовал российским властям игнорировать Зеленского и с сожалением высказался об украинском народе, вынужденном терпеть выходки артистичного лидера государства, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский, зазывая Путина на встречу, назвал Донбасс украинским.

Поделиться
ТЕГИ
Украина
Владимир Путин
Совет Федерации
Владимир Зеленский
Донбасс
Россия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!