В Совфеде оценили идею Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ в Донбассе

Политика

В России оценили по шкале серьезности желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Донбассе. По мнению члена международного комитета Совета Федерации, сенатора от Крыма Сергея Цекова, глава республики в очередной раз демонстрирует публике свои блестящие актерские навыки, не иначе.

Сенатор убежден, что Зеленский, обращаясь к Путину с подобным предложением, занимается самолюбованием и «актерским кривлянием».

«Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе - и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие», – считает Цеков.

Также он порекомендовал российским властям игнорировать Зеленского и с сожалением высказался об украинском народе, вынужденном терпеть выходки артистичного лидера государства, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский, зазывая Путина на встречу, назвал Донбасс украинским.