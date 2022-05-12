Новости – Политика
Политика
В Совфеде хотят жестко наказать Латвию
12 мая, 2022 15:14
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Против Латвии, разрешившей снос памятника Освободителям Риги, необходимо ввести жесткие санкции. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
По его словам, Латвию нужно «вразумить», приняв крайне жёсткие меры, в том числе, экономического характера.
Климов не стал называть все возможности России наказать Латвию, но отметил, что у Москвы очень много рычагов давления на Ригу.
«Эти нелюди понимают только силу, соседнюю с нами страну надо вразумить», - приводит его слова «РИА Новости».
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