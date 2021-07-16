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Политика
В СНГ появится единый сертификат о вакцинации против COVID-19
16 июля, 2021 01:01
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса в СНГ обсудили на совещании.
Как отметили участники заседания, взаимное признание сертификатов облегчит трансграничное перемещение привившихся граждан, позволит восстановить туризм и возобновить родственные и деловые поездки.
На совещание принято решение продолжить детальную проработку данного вопроса, сообщает «Интерфакс-Запад».
Как сообщалось, администратор одной из поликлиник в Калининградской области продавала сертификаты о вакцинации против коронавируса. В целях сокрытия улик она выливала неиспользованные дозы препарата в унитаз.
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