Kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Она пройдет в непривычном формате.

«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат», - сказал Песков и отметил, что мероприятие уже готовится.

Отвечая на уточняющий вопрос, предусмотрены ли на пресс-конференции элементы прямой линии, представитель Кремля сказал, что «действительно, будет так», передает ТАСС.

Дату проведения Песков не назвал. Он добавил, что планы, касающиеся пресс-конференции, корректируются «на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации».

В прошлом году мероприятие прошло 19 декабря, на нем действовало одно ограничение. Нововведение касалось формата плакатов, с помощью которых журналисты пытаются привлечь внимание российского лидера.