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«В силу понятных причин» Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина в необычном формате

Лилия Караева
12 ноября, 2020 12:51
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Она пройдет в непривычном формате.

«Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат», - сказал Песков и отметил, что мероприятие уже готовится.

Отвечая на уточняющий вопрос, предусмотрены ли на пресс-конференции элементы прямой линии, представитель Кремля сказал, что «действительно, будет так», передает ТАСС.

Дату проведения Песков не назвал. Он добавил, что планы, касающиеся пресс-конференции, корректируются «на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации».

В прошлом году мероприятие прошло 19 декабря, на нем действовало одно ограничение. Нововведение касалось формата плакатов, с помощью которых журналисты пытаются привлечь внимание российского лидера.

темы
Владимир Путин
Дмитрий Песков
пресс-конференция
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