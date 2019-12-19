На пресс-конференции Путина изменили «формат» и ввели запрет

Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента России Владимира Путина ввел ограничение на пресс-конференции в этом году. Оно касается формата плакатов, с помощью которых журналисты пытаются привлечь внимание главы государства.

Всем аккредитованным журналистам разослали просьбу не использовать плакаты размером, превышающем формат А3 (297 мм×420 мм). В департаменте объяснили, что листы большого размера мешают работе фотографов и операторов. Письма, содержащие запрет, разослали 1702 журналистам, пишет РИА Новости.

В 2018 году журналистка на пресс-конференции размахивала флагом и мешала видеооператорам снимать. Путин отреагировал на это шуткой: «Российский флаг никому не может мешать!»

Напомним, пресс-конференция состоится 19 декабря. Она станет 15-ой по счету. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», «МИР 24».

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