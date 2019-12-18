Где посмотреть пресс-конференцию Путина 2019

19 декабря состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в Центре международной торговли в Москве и соберет 1895 журналистов.

Встреча Путина с журналистами начнется в 12:00. Модератором традиционно выступит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юбилейную, 15-ю по счету, пресс-конференцию будут транслировать в прямом эфире Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», «МИР 24». Перечисленные СМИ также организуют трансляцию в интернете. Основные российские и зарубежные издания будут осуществлять текстовую трансляцию.

Пресс-конференция переводится на немецкий, французский и английский языки. На канале ОТР можно будет увидеть сурдоперевод.

Дату пресс-конференции с Путиным объявили 22 ноября. В прошлом году она прошла 20 декабря. Президент отвечал на вопросы почти 4 часа.

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