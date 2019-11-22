В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года.
Она станет для российского президента уже 15-й. В пресс-службе Кремля сообщили, что «заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ».
В прошлом году большая пресс-конференция состоялась 20 декабря. Владимир Путин отвечал на вопросы почти четыре часа, пишут «Известия».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата пресс-конференции выпадает на вторую половину декабря, при этом точное число он не назвал.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!