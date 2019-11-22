В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года.

Она станет для российского президента уже 15-й. В пресс-службе Кремля сообщили, что «заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ».

В прошлом году большая пресс-конференция состоялась 20 декабря. Владимир Путин отвечал на вопросы почти четыре часа, пишут «Известия».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата пресс-конференции выпадает на вторую половину декабря, при этом точное число он не назвал.

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