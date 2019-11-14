Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре
Президент России Владимир Путин даст большую пресс-конференцию в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, дата уже определена и скоро будет объявлена аккредитация для журналистов. Точное число он не назвал, а лишь уточнил, что дата пресс-конференции выпадает на вторую половину декабря, пишет ТАСС.
Напомним, Путин с 2001 года встречается с журналистами на большой пресс-конференции. Они не проходили с 2008 по 2012 годы, когда он занимал пост премьер-министра. В этом году состоится пятнадцатая по счету пресс-конференция.
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