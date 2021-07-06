В российском МИД рассказали о большой кубатуре шлака в отношениях с США
В Министерстве иностранных дел РФ рассказали о том, как будут развиваться отношения страны с Соединенными Штатами Америки. По словам замминистра ведомства Сергея Рябкова, шанс на нормализацию двустороннего близкого контакта есть, и он довольно высок, но есть ряд негативных факторов.
Он подчеркнул, что сразу же после саммита РФ приступила к реализации договоренностей, однако этого мало. Всё дело в том, что негативный образ России, активно распространяемый американскими СМИ, прочно закрепился в умах жителей США. Поэтому говорить о наступлении доверительных отношений между странами предстоит еще не скоро.
«Множество обстоятельств затрудняют движение вперед: это и большая запущенность множества вопросов, когда приходится тратить время и усилия на то, чтобы «поднять пласты», убрать скопившиеся наслоения. Кубатура большая у всего этого шлака, который приходится убирать», – цитирует замглаву МИД РФ «Международная жизнь».
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