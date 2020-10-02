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В России зашла речь о строительстве «Северного потока-3»

Лилия Караева
2 октября, 2020 10:45
1 мин
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна
Nord-stream2.com

Проект «Северный поток-2» может быть расширен - в будущем не исключены строительство пятой и шестой ниток для поставок в Европу водорода. Предыдущий трубопровод - «Северный поток-2» - тоже будет достроен, несмотря на санкции США.

Об этом сказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Необходимость строительства «Северного потока-3» он объяснил переходом Европы на более экологичное топливо, которым она не сможет обеспечить себя без помощи России.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», - объяснил он РИА Новости.

Проект «Северный поток» был запущен в 2012 году и состоит из двух ниток. С 2018 года идет строительство третьей и четвертой ниток трубопровода. Проект планировали завершить к концу 2019 года, но из-за санкций США и остутствия разрешения на строительство от Дании строительство затянулось. Накануне Дания выдала разрешение на эксплуатацию.

темы
Россия
Северный поток-3
водород
1 мин
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