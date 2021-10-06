В России ужесточат наказание за изнасилование детей. Госдума рассмотрит законопроект в октябре
В нижней палате парламента РФ могут рассмотреть в текущем месяце законопроект, разработанный единороссами, об ужесточении наказания для педофилов.
Согласно действующим в стране правилам, преступнику может грозить лишение свободы сроком от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение только в том случае, если он изнасиловал или совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Если подростку больше 14-и, педофила могут посадить в тюрьму сроком от 8 до 15 лет.
Депутаты полагают, что суровость приговора не должна зависеть от возраста ребенка, ставшего жертвой. Кроме того, новым законопроектом предлагается установить максимальное наказание за изнасилование двух или более несовершеннолетних. Примечательно, что проект поддержали в большинстве фракций, но в ЛДПР предположили, что, вероятно, лишь ужесточением наказания данная проблема может не разрешиться, передает газета «Известия».
Ранее в Кузбассе освободившийся из тюрьмы насильник 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух 10-летних девочек. После случившегося СК предъявил обвинение не только преступнику, но и двум сотрудникам правоохранительных органов.