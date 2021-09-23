После убийства двух десятилетних девочек в Кузбассе СК предъявил обвинение двум полицейским
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против двух сотрудников правоохранительных органов после убийства в городе Киселевск в Кемеровской области двух десятилетних девочек.
Напомним, в Кузбассе предъявили обвинение в убийстве 41-летнему Виктору Пестерникову, который ранее уже был судим за педофилию.
В отношении двух полицейских возбудили дело по той причине, что они должны были следить за местонахождением Пестерникова, который только два года назад освободился из тюрьмы. По словам источника, полицейские ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
Один из них являлся начальником Отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел РФ городу Мыски, где ранее и проживал педофил, а второй занимал пост инспектора по осуществлению административного надзора. Известно, что им уже предъявили обвинение, передаёт «360».