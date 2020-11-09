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Число российских вице-премьеров вырастет. Такое решение принял президент страны Владимир Путин – он внес соответствующие изменения в указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Теперь заместителей председателя Правительства будет 10.

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Источники РБК сообщают, что новый вице-премьерский пост должен занять министр энергетики РФ Александр Новак. На должности главы ведомства Новак находится уже 12 лет.

Ранее стало известно, что Владимир Путин начнет сам назначать министров, у Госдумы останется лишь одна задача – одобрять решение главы государства.